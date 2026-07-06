Девушки устроили драку на концерте Светы в Казани под слова певицы о позитиве

В Казани выступление певицы Светы оказалось омрачено потасовкой среди зрительниц. Полиция уже инициировала проверку по данному факту. Кадры опубликовала очевидица инцидента.

Драка на концерте певицы Светы в Казани. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia.kyznecova95

Конфликт разгорелся прямо во время концерта. Иронично, что драка началась в тот самый момент, когда артистка общалась с залом о добре и позитиве. Разнимать разбушевавшихся поклонниц пришлось охране.

Всех участниц потасовки вывели из концертного зала. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по городу, сейчас в отделе полиции №8 «Горки» проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Какие именно причины толкнули девушек на выяснение отношений, не уточняется.

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