«Мать Армения» получила в глаз: Старейшины мэрии Еревана поколотили друг друга в прямом эфире

На заседании совета старейшин Еревана произошёл конфликт между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Мать Армения». Не обошлось и без фингалов под глазами, пишет News.am.

Спор о выборах в горсовете перерос в драку депутатов. Видео © X/ RusWar

Оппозиция обвинила правящую партию в нарушениях в ходе предвыборной кампании. В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян напомнил, что лидер «Мать Армении» Андраник Теванян обвиняется в госизмене, предложив оппонентам «помолчать».

После этих заявлений словесная перепалка быстро переросла в потасовку между участниками заседания. В зале объявили перерыв, чтобы остановить конфликт и восстановить порядок. Член фракции «Мать Армения» Саргис Тер-Есаян заявил, что во время потасовки получил травму глаза.

Ранее в Анкаре произошла массовая драка на заседании Союза муниципалитетов. Конфликт вспыхнул, когда один из участников заявил, что хочет зачитать письмо бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Часть депутатов выступила против.