«Мать Армения» получила в глаз: Старейшины мэрии Еревана поколотили друг друга в прямом эфире
Депутаты устроили драку на заседании совета старейшин Еревана
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На заседании совета старейшин Еревана произошёл конфликт между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Мать Армения». Не обошлось и без фингалов под глазами, пишет News.am.
Спор о выборах в горсовете перерос в драку депутатов. Видео © X/ RusWar
Оппозиция обвинила правящую партию в нарушениях в ходе предвыборной кампании. В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян напомнил, что лидер «Мать Армении» Андраник Теванян обвиняется в госизмене, предложив оппонентам «помолчать».
После этих заявлений словесная перепалка быстро переросла в потасовку между участниками заседания. В зале объявили перерыв, чтобы остановить конфликт и восстановить порядок. Член фракции «Мать Армения» Саргис Тер-Есаян заявил, что во время потасовки получил травму глаза.
Ранее в Анкаре произошла массовая драка на заседании Союза муниципалитетов. Конфликт вспыхнул, когда один из участников заявил, что хочет зачитать письмо бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Часть депутатов выступила против.
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