В Турции произошла массовая драка депутатов из-за письма главного противника Эрдогана

В Анкаре произошла массовая драка на заседании Союза муниципалитетов. Конфликт вспыхнул, когда один из участников заявил, что хочет зачитать письмо бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Часть депутатов выступила против. Началась перепалка, которая быстро переросла в потасовку, пишет Bir Gün.