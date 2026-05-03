В Турции произошла массовая драка депутатов из-за письма главного противника Эрдогана
Bir Gün: На заседании Союза муниципалитетов Турции произошла драка
В Анкаре произошла массовая драка на заседании Союза муниципалитетов. Конфликт вспыхнул, когда один из участников заявил, что хочет зачитать письмо бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Часть депутатов выступила против. Началась перепалка, которая быстро переросла в потасовку, пишет Bir Gün.
Драка на заседании Союза муниципалитетов Турции. Видео © Х / Aykırı
Заседание пришлось остановить. Выборы нового руководства организации отложили. О пострадавших не сообщается.
Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в марте по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик, считающийся главным соперником президента Эрдогана, отвергает обвинения как политически мотивированные, его сторонники выходили на акции протеста. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции, однако Генпрокуратура Стамбула завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение, требующее для экс-мэра до 2352 лет лишения свободы.
Обложка © Х / Aykırı