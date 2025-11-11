Россия и США
11 ноября, 14:12

Главного соперника Эрдогана хотят посадить в тюрьму на 2352 года

Обложка © ТАСС / ЕРА

Генпрокуратура Стамбула завершила расследование масштабного дела и передала в суд обвинительное заключение на экс-мэра города Экрема Имамоглу. Для политика требуют до 2352 лет лишения свободы.

Имамоглу фигурирует в деле как «основатель и лидер преступной организации». По версии следствия, его действия за 10 лет нанесли государству ущерб в 160 миллиардов лир, что эквивалентно $3,8 миллиардам. Дело просто гигантское: обвинительное заключение занимает 3900 страниц. Всего по нему проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека уже находятся под арестом.

Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти двум годам тюрьмы

Напомним, полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами ещё в марте. Оппозиционный политик считается главным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана. Он категорически отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. В знак протеста против уголовного дела его сторонники вышли на акции в Анкаре. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции.

