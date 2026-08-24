Киллер в маске старика расстрелял главу «кавказской мафии» у входа в кафе в Израиле — видео 18+
В Израиле застрелен лидер «кавказской мафии» Янис Юшваев
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В Израиле убит 45-летний Янис Юшваев, которого называли лидером местной «кавказской мафии». Об этом пишет Mash.
Момент убийства лидера «кавказской мафии» Яниса Юшваева в Израиле. Видео © Mash
Нападение произошло в городе Кейсария возле кафе «Адженда». Преступник ждал Юшваева на выходе из заведения. Чтобы остаться незамеченным, киллер изменил внешность, замаскировавшись под пожилого человека. После выстрелов в цель он также открыл огонь в сторону сопровождавших Юшваева людей, а затем скрылся.
Ранее на криминального авторитета уже покушались. Первая попытка ликвидации была в 2015 году, но тогда всё обошлось. По информации некоторых источников, незадолго до гибели у него произошёл конфликт с другими криминальными группами. Сообщается, что за информацию о Юшваеве или его устранение была назначена награда в один миллион шекелей (около 27,7 млн рублей).
За несколько месяцев до смерти его задерживали в аэропорту Бен-Гурион. Это случилось в феврале 2026 года, когда Юшваев вернулся из России. Правоохранители полагали, что авторитет готовил атаку на своих противников.
Погибший имел отношение к группировке, которая контролировала центр страны, включая Ор-Акиву, Хадеру и Шарон. Из-за большого числа выходцев из РФ в её составе банду и прозвали «кавказской мафией».
Юшваев вёл публичный образ жизни, любил дорогие вещи и передвигался на автомобиле Bentley. По словам авторитета, его состоянию завидовали даже стражи порядка. У мужчины был бизнес в Москве: он числился учредителем и директором минимум двух столичных фирм. Одна из них специализировалась на дезинсекции и дезинфекции.
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