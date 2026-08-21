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Регион
21 августа, 14:11

В Брянской области задержан криминальный авторитет по прозвищу Грунтик

Обложка © VK / Брянский Следком

Обложка © VK / Брянский Следком

Житель Брянской области предстанет перед судом за статус «вора в законе». Как сообщили в СУ СКР по региону, 38-летний уроженец посёлка Ржаница в течение двух лет (2024–2025 гг.) руководил криминальным миром региона. В его обязанности входило разрешение конфликтов, управление преступными доходами и поддержка заключённых.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ и МВД. За «высшее положение в преступной иерархии» ему грозит серьёзное наказание: от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

По данным «Рен ТВ», задержанный Виктор Грунтовский (известный в криминальных кругах как «Грунтик») обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие полагает, что с 2024 года 38-летний житель Брянской области управлял местным криминалитетом, разрешал споры и собирал деньги в «общак» для поддержки осужденных. Сейчас следователи СК устанавливают все детали его противоправной деятельности.

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Ранее Эдуард Сахнов («Сахно», «Эдик Большой»), бывший глава ОПГ «Общак», освободился после 20 лет тюрьмы, отбыв последние четыре года в колонии №12 в Нижнем Тагиле. После освобождения он сразу отправился в Москву на встречу с вором в законе Шакро Молодым.

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Наталья Демьянова
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