В Брянской области задержан криминальный авторитет по прозвищу Грунтик

Житель Брянской области предстанет перед судом за статус «вора в законе». Как сообщили в СУ СКР по региону, 38-летний уроженец посёлка Ржаница в течение двух лет (2024–2025 гг.) руководил криминальным миром региона. В его обязанности входило разрешение конфликтов, управление преступными доходами и поддержка заключённых.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ и МВД. За «высшее положение в преступной иерархии» ему грозит серьёзное наказание: от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

По данным «Рен ТВ», задержанный Виктор Грунтовский (известный в криминальных кругах как «Грунтик») обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие полагает, что с 2024 года 38-летний житель Брянской области управлял местным криминалитетом, разрешал споры и собирал деньги в «общак» для поддержки осужденных. Сейчас следователи СК устанавливают все детали его противоправной деятельности.

Ранее Эдуард Сахнов («Сахно», «Эдик Большой»), бывший глава ОПГ «Общак», освободился после 20 лет тюрьмы, отбыв последние четыре года в колонии №12 в Нижнем Тагиле. После освобождения он сразу отправился в Москву на встречу с вором в законе Шакро Молодым.