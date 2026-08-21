Пермские силовики задержали 67-летнего «вора в законе» из Новосибирска

Полицейские задержали в Перми 67-летнего мужчину, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранителями задержан гражданин, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. Видео © Telegram / mvd_54

По версии полиции, с 2019 года ранее судимый мужчина, обладая неформальным статусом криминального лидера, выполнял организационно-распорядительные функции среди представителей преступной иерархии в Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, в его предполагаемые полномочия входили контроль за денежными взносами сторонников преступной идеологии и присвоение криминальных статусов.

Мужчину задержали в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии сотрудников ФСБ и ГУФСИН по Новосибирской области. Затем его доставили в Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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