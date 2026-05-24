Вор в законе Шишкан стал лидером криминального мира России

Осторожность и выстроенные связи не помогли криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову) по кличке Шишкан избежать пожизненного приговора по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет «Лента.ру».

Следствие и суд установили, что он занимал высшее положение в преступной структуре и контролировал деятельность ряда группировок, действовавших в Раменском округе и соседних территориях. В материалах дела фигурируют эпизоды, связанные с убийствами, давлением на предпринимателей и конфликтами за земельные и финансовые ресурсы.

Ключевым эпизодом уголовного преследования стало убийство депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи. Причиной конфликта стали финансовые интересы, связанные с крупными бюджетными средствами, выделенными на деятельность подконтрольного предприятия. После внутреннего давления со стороны контролирующих органов ситуация переросла в устранение свидетелей.

Задержание Медведева произошло в 2019 году в ходе спецоперации. В дальнейшем расследование получило развитие после показаний одного из его соратников, указавшего на обстоятельства преступления и места сокрытия тел. Судебный процесс завершился вынесением пожизненного приговора за совокупность преступлений, включая организацию убийств и занятие высшего положения в преступной иерархии. Решение позднее было подтверждено вышестоящей инстанцией после рассмотрения апелляции.

В настоящее время Шишкан отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова» в посёлке Харп. Его дело рассматривается как одно из наиболее значимых в рамках борьбы с организованной преступностью 1990–2010-х годов в России.

