Верховный суд России объяснил, как выявлять «воров в законе»

Верховный суд Российской Федерации принял разъяснения для судей о том, как определять лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — «воров в законе». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Разъяснения касаются применения статьи 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также части 4 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Эти нормы действуют с 2019 года и предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В документе указано, что человеком, занимающим высшее положение в криминальной среде, может считаться лицо, обладающее авторитетом и влиянием на организованные группы и их участников. Как отметили в Верховном суде, на такой статус могут указывать связи с экстремистскими или террористическими организациями, а также коррупционные контакты.

Судам рекомендовали обращать внимание на конкретные действия фигурантов — например, разрешение конфликтов между преступными группами, установление внутренних правил сообщества, определение статуса других участников криминальной среды и применение наказаний за нарушение этих правил.

Кроме того, в Верховном суде подчеркнули, что в приговоре необходимо подробно указывать, по каким именно признакам суд пришёл к выводу о принадлежности обвиняемого к «ворам в законе».

Ранее Life.ru рассказывал, что 31 марта Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению Константина Пискарева — главаря банды по кличке Костя Большой. Преступная группа «вора в законе» действовала в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. На её счету 21 убийство, ещё четыре человека выжили. Среди жертв — мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году.