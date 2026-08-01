Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:26

В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в детей из пневматики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге задержали и отправили в СИЗО мужчину, стрелявшего в подростка из пневматического пистолета. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Александр Курса обвиняют в самоуправстве с применением оружия.

«Курс, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырёх раз выстрелил в подростка, предположительно из пневматического пистолета. В результате 11-летний потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины», — говорится в сообщении.

СК начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку на Кубани
СК начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку на Кубани

Ранее в Калуге произошла стрельба с участием мужчину и несовершеннолетних питбайкеров. Полиция установила всех участников конфликта и доставила их в следственные органы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar