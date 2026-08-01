В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в детей из пневматики
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В Екатеринбурге задержали и отправили в СИЗО мужчину, стрелявшего в подростка из пневматического пистолета. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Александр Курса обвиняют в самоуправстве с применением оружия.
«Курс, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырёх раз выстрелил в подростка, предположительно из пневматического пистолета. В результате 11-летний потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины», — говорится в сообщении.
Ранее в Калуге произошла стрельба с участием мужчину и несовершеннолетних питбайкеров. Полиция установила всех участников конфликта и доставила их в следственные органы.
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