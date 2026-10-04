Что известно к этому часу об убийстве в Москве, где нашли расчленённое тело
Следователи и криминалисты до сих пор работают в квартире, где нашли расчленённое тело женщины. Подозреваемого в убийстве сожителя женщины сейчас разыскивают силовики. На месте ведутся следственные действия и опрос соседей.
На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Видео © Life.ru
Сестра Елены не могла дозвониться до неё несколько дней. Девушка начала беспокоиться и вызвала спасателей, которые вскрыли дверь и обнаружили тело в пакетах на балконе.
В мешках лежало предполагаемое орудие убийства — кухонный тесак. Подозреваемый убил женщину, расчленил, разложил по чёрным пакетам и скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают
Мужем Елены оказался знаменитый ресторатор Мамука Церетели. По его словам, с Еленой они давно вместе не живут. У них есть совместная дочь Дарья. Сейчас правоохранительные органы устанавливают её местонахождение.
Соседи погибшей рассказали SHOT, что ничего подозрительного не слышали. Несколько раз видели Елену в подъезде. Сожителя, которого подозревают в убийстве, вспомнить не смогли.
В подъезд, где произошла трагедия, сейчас пускают только по прописке. Около дома дежурят сотрудники МВД.
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