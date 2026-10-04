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Опубликовано 4 октября, 00:25

Что известно к этому часу об убийстве в Москве, где нашли расчленённое тело

Следователи и криминалисты до сих пор работают в квартире, где нашли расчленённое тело женщины. Подозреваемого в убийстве сожителя женщины сейчас разыскивают силовики. На месте ведутся следственные действия и опрос соседей.

На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Видео © Life.ru

Сестра Елены не могла дозвониться до неё несколько дней. Девушка начала беспокоиться и вызвала спасателей, которые вскрыли дверь и обнаружили тело в пакетах на балконе.

  • На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © SHOT
    На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © SHOT
  • На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © «Макс» / Прокуратура Москвы
    На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © «Макс» / Прокуратура Москвы
  • На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © «Макс» / Прокуратура Москвы
    На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © «Макс» / Прокуратура Москвы

На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Фото © SHOT

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В мешках лежало предполагаемое орудие убийства — кухонный тесак. Подозреваемый убил женщину, расчленил, разложил по чёрным пакетам и скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают

Мужем Елены оказался знаменитый ресторатор Мамука Церетели. По его словам, с Еленой они давно вместе не живут. У них есть совместная дочь Дарья. Сейчас правоохранительные органы устанавливают её местонахождение.

Соседи погибшей рассказали SHOT, что ничего подозрительного не слышали. Несколько раз видели Елену в подъезде. Сожителя, которого подозревают в убийстве, вспомнить не смогли.

В подъезд, где произошла трагедия, сейчас пускают только по прописке. Около дома дежурят сотрудники МВД.

СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины
СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины

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Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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