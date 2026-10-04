Что известно к этому часу об убийстве в Москве, где нашли расчленённое тело

Следователи и криминалисты до сих пор работают в квартире, где нашли расчленённое тело женщины. Подозреваемого в убийстве сожителя женщины сейчас разыскивают силовики. На месте ведутся следственные действия и опрос соседей.

На месте ведутся следственные действия и опрос соседей. Видео © Life.ru

Сестра Елены не могла дозвониться до неё несколько дней. Девушка начала беспокоиться и вызвала спасателей, которые вскрыли дверь и обнаружили тело в пакетах на балконе.







В мешках лежало предполагаемое орудие убийства — кухонный тесак. Подозреваемый убил женщину, расчленил, разложил по чёрным пакетам и скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают

Соседи погибшей рассказали SHOT, что ничего подозрительного не слышали. Несколько раз видели Елену в подъезде. Сожителя, которого подозревают в убийстве, вспомнить не смогли.

В подъезд, где произошла трагедия, сейчас пускают только по прописке. Около дома дежурят сотрудники МВД.