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Опубликовано 3 октября, 22:44

Mash: Сестра убитой и расчленённой москвички два дня не могла с ней связаться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расчленённое тело 53-летней Елены обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Перед этим её сестра два дня не могла дозвониться до родственницы и начала поиски, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в убийстве подозревают её сожителя, личность и местонахождение которого сейчас устанавливают. В квартире следователи также обнаружили предметы, которые могут оказаться орудиями преступления. Столичный СК возбудил уголовное дело, специалисты изучают записи камер и опрашивают свидетелей.

СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины
СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины

Ранее Life.ru сообщал, что Мамука Церетели оказался мужем погибшей женщины. Предприниматель работает в ресторанном бизнесе как минимум с конца 2000-х годов и ранее занимался развитием Subway в Москве. Позднее он участвовал в проектах Beer Pairing и других заведений общепита. Супруги также вели совместные бизнес-проекты и часто выезжали за границу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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