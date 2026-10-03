Mash: Сестра убитой и расчленённой москвички два дня не могла с ней связаться

Расчленённое тело 53-летней Елены обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Перед этим её сестра два дня не могла дозвониться до родственницы и начала поиски, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в убийстве подозревают её сожителя, личность и местонахождение которого сейчас устанавливают. В квартире следователи также обнаружили предметы, которые могут оказаться орудиями преступления. Столичный СК возбудил уголовное дело, специалисты изучают записи камер и опрашивают свидетелей.

Ранее Life.ru сообщал, что Мамука Церетели оказался мужем погибшей женщины. Предприниматель работает в ресторанном бизнесе как минимум с конца 2000-х годов и ранее занимался развитием Subway в Москве. Позднее он участвовал в проектах Beer Pairing и других заведений общепита. Супруги также вели совместные бизнес-проекты и часто выезжали за границу.