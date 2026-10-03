Вместе вели бизнес и ездили за границу: Ресторатор Мамука Церетели оказался мужем найденной мёртвой москвички

Мужем убитой и расчленённой в Москве Елены оказался ресторатор и предприниматель Мамука Церетели. У них есть совместная 19-летняя дочь Дарья, сообщает SHOT.

Мужем расчленённой в Москве женщины оказался ресторатор Мамука Церетели. Видео © Life.ru

В ресторанном бизнесе Церетели работает как минимум с конца 2000-х годов. Его компания занималась развитием Subway в столице, а к 2010 году предприниматель управлял семью заведениями этой франшизы.

Позднее он переключился на собственные гастрономические концепции. В 2020–2021 годах Церетели был владельцем и идейным вдохновителем Beer Pairing, который в профильных публикациях представляли как отдельное направление пивной гастрономии с дегустациями и подготовкой сомелье.

Среди других его проектов упоминались точки с фо-бо, грузинской кухней и различные форматы фастфуда. Супруги также занимались несколькими бизнес-проектами и часто выезжали за границу.

Где именно сейчас находится их дочь Дарья, информации нет. На месте убийства целый день дежурят сотрудники полиции. В подъезд пускают только жителей дома по паспортам.

Напомним, на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве обнаружено расчленённое тело женщины. Подозреваемый — её сожитель. По предварительным данным, он скрылся до приезда правоохранителей, сейчас его разыскивают. Предположительно, расправа была совершена кухонным ножом. Расследование взяла под контроль прокуратура Москвы.