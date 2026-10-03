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Опубликовано 3 октября, 22:12

Вместе вели бизнес и ездили за границу: Ресторатор Мамука Церетели оказался мужем найденной мёртвой москвички

SHOT: Мужем расчленённой в Москве женщины оказался ресторатор Мамука Церетели

Мамука Церетели. Обложка © Telegram / SHOT

Мамука Церетели. Обложка © Telegram / SHOT

Мужем убитой и расчленённой в Москве Елены оказался ресторатор и предприниматель Мамука Церетели. У них есть совместная 19-летняя дочь Дарья, сообщает SHOT.

Мужем расчленённой в Москве женщины оказался ресторатор Мамука Церетели. Видео © Life.ru

В ресторанном бизнесе Церетели работает как минимум с конца 2000-х годов. Его компания занималась развитием Subway в столице, а к 2010 году предприниматель управлял семью заведениями этой франшизы.

Позднее он переключился на собственные гастрономические концепции. В 2020–2021 годах Церетели был владельцем и идейным вдохновителем Beer Pairing, который в профильных публикациях представляли как отдельное направление пивной гастрономии с дегустациями и подготовкой сомелье.

Среди других его проектов упоминались точки с фо-бо, грузинской кухней и различные форматы фастфуда. Супруги также занимались несколькими бизнес-проектами и часто выезжали за границу.

Где именно сейчас находится их дочь Дарья, информации нет. На месте убийства целый день дежурят сотрудники полиции. В подъезд пускают только жителей дома по паспортам.

СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины
СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины

Напомним, на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве обнаружено расчленённое тело женщины. Подозреваемый — её сожитель. По предварительным данным, он скрылся до приезда правоохранителей, сейчас его разыскивают. Предположительно, расправа была совершена кухонным ножом. Расследование взяла под контроль прокуратура Москвы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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