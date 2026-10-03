Полиция ищет дочь убитой и расчленённой москвички

Ранее Life.ru писал, что к убийству женщины может быть причастен её сожитель, местонахождение которого также устанавливается. Прокуратура Москвы уточнила, что останки находились на балконе квартиры. Там же были обнаружены предметы, которые рассматриваются как предполагаемые орудия преступления. Мамука Церетели оказался мужем погибшей женщины. Предприниматель работает в ресторанном бизнесе как минимум с конца 2000-х годов и ранее занимался развитием Subway в Москве. Позднее он участвовал в проектах Beer Pairing и других заведений общепита. Супруги также вели совместные бизнес-проекты и часто выезжали за границу.