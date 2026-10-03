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Опубликовано 3 октября, 23:16

Полиция ищет дочь убитой и расчленённой москвички

Обложка © MAX / Столичный СК

Обложка © MAX / Столичный СК

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение дочери женщины, чьи останки обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время также устанавливается местонахождение дочери убитой», — заявил источник СМИ.

Ранее столичный СК сообщил об обнаружении фрагментов человеческого тела в квартире на юго-востоке Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают записи камер и устанавливают подозреваемого.

Mash: Сестра убитой и расчленённой москвички два дня не могла с ней связаться
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Ранее Life.ru писал, что к убийству женщины может быть причастен её сожитель, местонахождение которого также устанавливается. Прокуратура Москвы уточнила, что останки находились на балконе квартиры. Там же были обнаружены предметы, которые рассматриваются как предполагаемые орудия преступления. Мамука Церетели оказался мужем погибшей женщины. Предприниматель работает в ресторанном бизнесе как минимум с конца 2000-х годов и ранее занимался развитием Subway в Москве. Позднее он участвовал в проектах Beer Pairing и других заведений общепита. Супруги также вели совместные бизнес-проекты и часто выезжали за границу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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