Появилось видео с места обнаружения тела дочери Елены Церетели и схроном убийцы

Появилось видео с места обнаружения тела дочери убитой в Москве предпринимательницы Елены Церетели и его схроном оружия. Подозреваемого в жуткой расправе сожителя погибшей бизнесвумен обнаружили в Воронежской области и доставили в столицу для допроса. Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета.

Задержание мужчины в рамках дела об убийстве. Видео © Telegram / Следком

Расследование началось после того, как 3 октября в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Во время осмотра криминалисты обнаружили предположительные следы крови, а также тайник с оружием и боеприпасами.

Затем следователи установили гараж в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей. Внутри нашли тело её дочери и ещё один схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается.

Передвижения мужчины удалось восстановить по камерам видеонаблюдения. В результате его задержали в Воронежской области. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения — сейчас следствие проверяет её возможную причастность к преступлению.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Процессуальный статус и степень причастности задержанных предстоит установить следователям.

Напомним, в квартире на Жулебинском проспекте нашли расчленённое тело женщины. Следствие подозревает в преступлении её сожителя, который скрылся до появления правоохранителей. В мешках рядом с останками обнаружили предполагаемое орудие убийства — кухонный тесак. Соседи погибшей заявили, что не замечали ничего подозрительного.