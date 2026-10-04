19-летняя дочь расчленённой Елены Церетели тоже убита — тело нашли в гараже её сожителя

Дочь убитой и расчленённой в московской квартире Елены Церетели также найдена мёртвой. Девушке было 19 лет. Предположительно, с ней тоже расправился сожитель женщины. Информацией делится СК РФ.

Осмотр места убийства. Видео © пресс-служба СК РФ

«В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается», — уточнили в ведомстве.

Самого 47-летнего мужчину уже задержали в Воронежской области. В ближайшее время его доставят на допрос в Москву. Вместе с ним задержана 40-летняя женщина. По мнению следователей, она могла быть соучастницей зверского преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мотивы выясняются.

Напомним, расчленённое тело 53-летней женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. К убийству может быть причастен сожитель. Мужем убитой Елены оказался ресторатор и предприниматель Мамука Церетели. У них есть совместная 19-летняя дочь Дарья. Сестра убитой два дня не могла до неё дозвониться, после чего вызвала полицию. Дверь оперативно вскрыли — останки Елены лежали по пакетам на балконе.