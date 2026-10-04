19-летняя дочь расчленённой Елены Церетели тоже убита — тело нашли в гараже её сожителя
В гараже сожителя убитой Елены Церетели в Москве нашли тело её 19-летней дочери
Обложка © «Макс» / Прокуратура Москвы
Дочь убитой и расчленённой в московской квартире Елены Церетели также найдена мёртвой. Девушке было 19 лет. Предположительно, с ней тоже расправился сожитель женщины. Информацией делится СК РФ.
Осмотр места убийства. Видео © пресс-служба СК РФ
«В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается», — уточнили в ведомстве.
Самого 47-летнего мужчину уже задержали в Воронежской области. В ближайшее время его доставят на допрос в Москву. Вместе с ним задержана 40-летняя женщина. По мнению следователей, она могла быть соучастницей зверского преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мотивы выясняются.
Напомним, расчленённое тело 53-летней женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. К убийству может быть причастен сожитель. Мужем убитой Елены оказался ресторатор и предприниматель Мамука Церетели. У них есть совместная 19-летняя дочь Дарья. Сестра убитой два дня не могла до неё дозвониться, после чего вызвала полицию. Дверь оперативно вскрыли — останки Елены лежали по пакетам на балконе.
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