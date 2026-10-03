Женщина родила в туалете Шереметьево, убила младенца и умерла

В столичном аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия, унёсшая две жизни. Прилетевшая рейсом женщина зашла в туалетную кабинку зоны прилёта терминала С, где у нее начались стремительные роды.

Пассажирка разрешилась от бремени самостоятельно прямо внутри санитарного помещения. Затем она своими силами перерезала пуповину появившемуся на свет младенцу.

Сразу после этого роженица совершила убийство. Новоиспечённая мать плотно засунула новорождённому в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ кислорода, из-за чего малютка быстро задохнулся.

Спустя непродолжительное время скончалась и сама виновница расправы. Её тело без признаков жизни обнаружили на том же месте рядом с погибшим сыном, передаёт Baza.

Причины внезапной смерти гражданки в настоящее время устанавливаются экспертами. Правоохранительные органы и экстренные службы выясняют все обстоятельства и детали произошедшего инцидента.

Осенью 2024 года стало известно о вопиющем случае в аэропорту Антальи. Россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребёнка прямо в здании воздушной гавани, оставила младенца в туалете и попыталась вылететь в Москву. Новорождённую девочку нашла сотрудница клининга и сообщила охране. Суд Турции признал Бурнашкину виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы. Позже Следственный комитет РФ возбудил против неё дело о покушении на убийство. Девочку, получившую имя Николь, уже в июне 2025 года вернули в Россию, предварительно оформив все полагающиеся документы при участии государственных органов. Саму Бурнашкину освободили из заключения примерно через полгода после приговора, в августе прошлого года она вернулась в Россию.

По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва Минсоцразвития региона подобрало малышке приёмную семью в Павловском Посаде. Опекуном стала опытный приёмный родитель — 49-летняя Марина Макарова.