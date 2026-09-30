Во Франции шесть человек получили до 10 лет тюрьмы за гибель мигрантов в Ла-Манше

Во Франции шестерых человек приговорили к тюремным срокам от шести до десяти лет по делу о гибели 31 мигранта в проливе Ла-Манш. Суд признал их виновными в непредумышленном убийстве, сообщает агентство AFP.

Среди осуждённых оказались граждане Ирака и Афганистана, которых следствие считает главными организаторами незаконной перевозки людей. По итогам разбирательства были выданы шесть ордеров на арест, в том числе в отношении этих двух фигурантов.

Суд также рассмотрел дела ещё восьми обвиняемых. Одного из них оправдали, а остальным назначили наказания от шести месяцев лишения свободы условно до четырёх лет тюрьмы.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года неподалёку от французского города Кале. На лодке находились около 50 мигрантов, которые рассчитывали пересечь пролив и добраться до Великобритании.

Во время переправы судно затонуло. Жертвами кораблекрушения стал 31 человек, в том числе семилетний ребёнок. После происшествия прокуратура Дюнкерка начала расследование по статье о непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее Life.ru сообщал о спасении 82 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш в августе 2026 года. Операция проходила у северного побережья Франции, неподалёку от Берк-сюр-Мер. Спасатели обнаружили людей в жилетах на берегу, а затем установили связь с лодкой, на которой находились ещё 23 человека. Из-за ухудшения погоды и сильного прилива продолжить переправу не удалось.