Во Франции спасли 82 мигранта при попытке пересечь Ла-Манш

Спасатели остановили попытку 82 мигрантов переправиться через Ла-Манш в Великобританию. Операция прошла ночью к северу от Берк-сюр-Мер в регионе Па-де-Кале, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на морскую префектуру Ла-Манша и Северного моря.

«Спасатели обнаружили в воде 82 мигранта, пытавшихся пересечь Ла-Манш», — говорится в публикации.

Около 01:00 по местному времени (02:00 мск) оперативный центр Гри-Не направил службы к лодке севернее Берк-сюр-Мер. На берегу специалисты обнаружили 82 человека в спасательных жилетах. Они пытались попасть на судно. К операции также подключились пожарные.

Французское национальное общество морской спасательной службы установило связь с лодкой, на борту которой находились 23 мигранта. Проведению операции мешали погода, сильный прилив и расположенная поблизости ферма по выращиванию мидий.

Около 04:00 по местному времени (05:00 мск) экипаж отказался продолжать переправу из-за ухудшения погоды. Лодка села на мель возле пляжа южнее Мерлимона. Все пассажиры выжили. Одного ребёнка доставили в больницу с переохлаждением.

Ранее полиция Марокко задержала не менее 111 мигрантов при попытке попасть в испанский город Сеута. Операция прошла во Фнидке. Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое граждан Марокко. В конце июля Сеута столкнулась с массовым притоком мигрантов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о прибытии около 72 тыс. человек. По данным местных властей, в городе остаются примерно 10 тыс. мигрантов.