У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, пропали 13 человек

У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, следовавшая в Италию. После аварии связь с большинством находившихся на борту людей была потеряна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера организации по защите прав мигрантов.

По предварительным данным, в море могли оказаться не менее 13 человек. Двоих пассажиров удалось спасти, однако информации о судьбе остальных пока нет.

Ранее спасатели остановили попытку 82 мигрантов переправиться через Ла-Манш в Великобританию. Операция прошла к северу от Берк-сюр-Мер в регионе Па-де-Кале. Лодка села на мель возле пляжа южнее Мерлимона. Все пассажиры выжили. Одного ребёнка доставили в больницу с переохлаждением.