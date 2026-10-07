Французский полицейский попал спецсредством в журналиста во время массовых протестов в Париже. Курьёзный и одновременно опасный эпизод попал на видео и разошёлся по соцсетям.

Полицейский попал гранатой в журналиста на протестах в Париже. Видео © Х / Lee Harris

На опубликованных кадрах сотрудник полиции пытается забросить в сторону протестующих предмет, который авторы публикации называют гранатой со слезоточивым газом. Однако бросок не достигает толпы: спецсредство прилетает в находящегося рядом представителя прессы.

Эпизод произошёл на фоне масштабной акции 6 октября в Париже. Столкновения особенно обострились в районе площади Нации: демонстранты бросали различные предметы и пиротехнику, а полиция применяла слезоточивый газ. По официальным данным, в столичном шествии участвовали около 56 тысяч человек.

Школьные протесты во Франции продолжаются уже несколько недель. Ещё в конце сентября Life.ru писал, что число задержанных достигло 625 человек, а движение распространилось далеко за пределы первых очагов в Париже и его пригородах. Уже к 3 октября количество задержаний превысило пять тысяч, в некоторых регионах власти оценивали ущерб в миллионы евро.

В начале октября протесты стали заметно жёстче. В нескольких городах в полицейских начали лететь коктейли Молотова, а 5 октября в Лансе 15-летний подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты. Обстоятельства того инцидента расследует Генеральная инспекция национальной полиции Франции.

К 6 октября протестное движение нарушило работу почти 900 лицеев. На фоне продолжающихся столкновений и тысяч задержаний президент Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с министрами. Уже 7 октября под слезоточивый газ на парижской акции попал мэр Сен-Дени Балли Багайоко, который пытался снизить напряжение между сторонами.