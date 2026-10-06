Из-за протестов школьников прекращены занятия в четверти лицеев Франции

Почти в 900 лицеях Франции занятия частично или полностью приостановлены на фоне массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные французских властей.

По данным Министерства образования, во вторник работа была нарушена в 891 из примерно 3700 лицеев страны. Таким образом, протестное движение затронуло около четверти старших школ.

За пределами Парижа к акциям присоединились около 86 тыс. человек. Демонстрации проходили в нескольких крупных городах, включая Лилль, Ним, Тулузу и Лион.

В столице шествие было запланировано на 14:00 по местному времени. Полиция ожидала, что на улицы Парижа могут выйти от 20 тыс. до 40 тыс. участников.

Протесты старшеклассников продолжаются во Франции уже несколько недель. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей, переполненных классов, состояния школьной инфраструктуры и других проблем системы образования.

Ранее Life.ru сообщал, что число задержаний на школьных протестах во Франции превысило пять тысяч. В отдельных городах акции сопровождались столкновениями с полицией и повреждением учебных заведений.