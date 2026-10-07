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Регион
Опубликовано 7 октября, 11:28

«Медленное вторжение»: Маск жёстко высказался о беспорядках во Франции

Маск назвал происходящее на протестах во Франции «медленным вторжением»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск назвал происходящее на фоне массовых школьных протестов во Франции «медленным вторжением». При этом бизнесмен не уточнил, кого именно считает «вторгающимися» в страну.

«Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, — предатели, которые заслуживают участи всех предателей», — написал Маск в соцсети X.

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Так он отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа. Накануне Life.ru писал, что американский лидер связал школьные протесты во Франции с неконтролируемой массовой миграцией. Трамп также утверждал, что происходящее связано не столько с проблемами образования, сколько с распространением ислама во Франции.

Протесты французских старшеклассников начались в конце сентября из-за нехватки преподавателей, переполненных классов и состояния школьной инфраструктуры. Уже к 30 сентября число задержанных достигло 625 человек, причём большинство участников были несовершеннолетними. 1 октября на фоне выступлений загорелся лицей имени Нельсона Манделы в Нанте, а затем власти сообщили, что повреждения получили более 100 учебных заведений.

К 3 октября число задержаний превысило пять тысяч, а в отдельных регионах протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова. 5 октября в Лансе 15-летний подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты. Обстоятельства применения спецсредства расследует полицейская инспекция IGPN.

К 6 октября протестное движение затронуло почти 900 французских лицеев, а число задержаний с начала выступлений превысило 6100. На фоне эскалации президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с участием министров.

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Милена Скрипальщикова
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