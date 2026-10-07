«Медленное вторжение»: Маск жёстко высказался о беспорядках во Франции

Американский миллиардер Илон Маск назвал происходящее на фоне массовых школьных протестов во Франции «медленным вторжением». При этом бизнесмен не уточнил, кого именно считает «вторгающимися» в страну.

«Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, — предатели, которые заслуживают участи всех предателей», — написал Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа. Накануне Life.ru писал, что американский лидер связал школьные протесты во Франции с неконтролируемой массовой миграцией. Трамп также утверждал, что происходящее связано не столько с проблемами образования, сколько с распространением ислама во Франции.

К 6 октября протестное движение затронуло почти 900 французских лицеев, а число задержаний с начала выступлений превысило 6100. На фоне эскалации президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с участием министров.