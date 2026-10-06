Трамп связал школьные протесты во Франции с массовой миграцией

Президент США Дональд Трамп связал массовые школьные протесты во Франции с неконтролируемой миграцией. По его мнению, причины происходящего выходят далеко за рамки проблем системы образования.

«То, что происходит во Франции, — это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция. Речь здесь не о школах», — написал Трамп.

Американский лидер также связал происходящее с распространением ислама во Франции.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции на школьных протестах начали бросать коктейли Молотова. Власти фиксировали такие эпизоды на северо-востоке страны на фоне расширения протестного движения. К тому моменту акции уже сопровождались массовыми задержаниями, повреждением школ и столкновениями с полицией.