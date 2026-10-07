Мэру парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко потребовалась помощь после применения слезоточивого газа на демонстрации школьников. Инцидент произошёл 6 октября у площади Нации в столице Франции. Об этом сообщает RTL.

Мэр Сен-Дени попал под слезоточивый газ на протестах школьников в Париже. Видео © X/ enzorabouyy

Чиновник пытался снизить напряжение между участниками акции и полицией. По сообщениям СМИ, он оказался между сторонами и попал под распылённый газ.

Багайоко после случившегося призвал власти к деэскалации. На опубликованных кадрах ему трудно передвигаться, а окружающие помогают промыть глаза физраствором. Мэр обратился к президенту Эмманюэлю Макрону и главе МВД Лорану Нуньесу. Он потребовал начать переговоры с организациями старшеклассников и дать конкретный ответ на их требования.

Учащиеся добиваются увеличения финансирования образования, ремонта зданий и решения проблемы нехватки преподавателей. Выступления сопровождаются блокировками лицеев и столкновениями с правоохранителями.

На фоне протестов Макрон созвал экстренное совещание с министрами. К 6 октября число задержаний с начала выступлений превысило 6100, большинство задержанных — несовершеннолетние. Правительство подготовило план по пяти направлениям, включая состояние школьных зданий, пропущенные занятия и организацию учебного дня.

Во Франции с конца сентября 2026 года продолжаются масштабные протесты старшеклассников, начавшиеся в пригородах Парижа и быстро распространившиеся по стране: учащиеся выступают против нехватки учителей, переполненных классов, плохого состояния школьных зданий и недостаточного финансирования образования. К началу октября акции затронули свыше тысячи лицеев, часть учебных заведений блокировали, а демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и массовыми задержаниями. По данным французских СМИ, ранения получили как школьники, так и сотрудники правоохранительных органов; несколько случаев тяжёлых травм подростков после действий полиции расследует Генеральная инспекция национальной полиции.