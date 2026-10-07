«За них душа болит»: Песков поставил в пример российских школьников на фоне протестов во Франции

Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников, которые в ряде городов сопровождаются поджогами, нападениями на полицейских и повреждением учебных заведений. В Кремле происходящее назвали внутренним делом республики, однако отдельно высказались о тех участниках акций, которые переходят к насилию.

«Всё, что происходит во Франции, — это внутреннее дело Франции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отметил, что российские власти сосредоточены прежде всего на собственных школьниках. По его словам, президент и правительство работают над развитием системы образования, строительством новых школ и образовательных центров, а также ремонтом уже существующих учреждений.

«У нас есть свои школьники, российские, которыми мы дорожим и для которых и правительство, и президент делают всё возможное, чтобы дальше совершенствовать систему образования, открывать новые объекты образования, школы, образовательные центры», — заявил он.

В качестве одного из примеров Песков напомнил об образовательном центре в Якутии, который Владимир Путин недавно открывал во время рабочей поездки. Представитель Кремля также указал на большое число строящихся и ремонтируемых школ.

«Это ли не пример заботы? А количество школ, которые тысячами открываются и ремонтируются, — это реальные действия для того, чтобы наша система образования совершенствовалась и была на высоком мировом уровне», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков иронично заметил, что на фоне происходящего во Франции российская система образования, возможно, уже опережает тот уровень, который принято считать мировым. Завершая ответ, представитель Кремля вновь подчеркнул, что французские события остаются делом Парижа, тогда как российские власти отвечают за своих детей.

«У нас свои школьники, и за них душа болит. В этой связи хочу сказать, что школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, нападают на полицейских, — это плохие школьники», — заключил Песков.

Накануне Life.ru сообщал, что число задержаний на школьных протестах во Франции превысило пять тысяч. Только за один день полиция задержала более 1,7 тысячи человек, причём около 85% задержанных оказались несовершеннолетними. Акции затронули сотни лицеев, а в ряде городов сопровождались поджогами, столкновениями с правоохранителями и нападениями на сотрудников учебных заведений. Протесты начались из-за нехватки преподавателей, переполненности классов и состояния школьной инфраструктуры.