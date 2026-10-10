Тысячи задержанных и баррикады: Нью-Дели охватили массовые протесты

Полиция индийской столицы задержала свыше пяти тысяч участников акции молодёжного движения Cockroach Janta Party (CJP), выступающего против руководства избирательной комиссии страны. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержания прошли во время несанкционированных выступлений в Нью-Дели. Среди доставленных полицейскими оказались руководители протестной организации. Для размещения участников акции власти оборудовали пункты временного содержания в разных районах города.

Во время разгона демонстрантов произошли небольшие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате пострадали как минимум двое полицейских, включая женщину. Обстоятельства получения ими травм не уточняются.

Для поддержания порядка в индийской столице привлекли более 35 тысяч сотрудников полиции и военизированных подразделений. Центральные улицы перекрыли баррикадами, а патрули усилили контроль за передвижением людей. Обстановку дополнительно отслеживают с воздуха.

Ограничения затронули и городской транспорт. В Нью-Дели закрыли 45 станций метро, а в четырёхкилометровой зоне вокруг площади Джантар-Мантар, где планировалось основное собрание активистов, ограничили доступ к интернету. Силовики также перекрыли ряд дорог, ведущих к месту проведения митинга.

Участники CJP добиваются отставки главного комиссара по выборам Гьянеша Кумара. Представители движения обвиняют его в нарушениях, связанных с парламентской избирательной кампанией 2024 года. По утверждениям активистов, в общей сложности были аннулированы более 130 миллионов голосов.

Выступления проходят не только в столице, но и в других индийских городах. Молодёжное движение продолжает требовать смены руководства избиркома. При этом сведения о масштабах задержаний различаются: Reuters сообщает о более чем двух тысячах человек, тогда как The Hindu, согласно сводке ТАСС, приводит цифру свыше пяти тысяч.

Ранее участники протестов во Франции пожаловались на полицейский произвол и тяжёлые травмы среди подростков, заявив, что для противодействия демонстрантам направляют силовиков с боевым оружием. Один из собеседников издания обвинил сотрудников полиции в провокациях и повсеместном распылении газа, утверждая, что участники выступлений получают травмы, в результате которых теряют зрение.