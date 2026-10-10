Участники протестов во Франции обвинили полицию в зверствах против школьников

Участники протестов во Франции пожаловались на полицейский произвол и тяжёлые травмы среди подростков. По их словам, для противодействия демонстрантам направляют силовиков с боевым оружием.

«Из-за них старшеклассники лишаются глаз, речь о десятках жертв», — рассказал один из протестующих корреспонденту RT.

Собеседник издания обвинил сотрудников полиции в провокациях и повсеместном распылении газа. По его утверждению, участники выступлений получают травмы, в результате которых теряют зрение.