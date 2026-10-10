Участники протестов во Франции обвинили полицию в зверствах против школьников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Участники протестов во Франции пожаловались на полицейский произвол и тяжёлые травмы среди подростков. По их словам, для противодействия демонстрантам направляют силовиков с боевым оружием.
«Из-за них старшеклассники лишаются глаз, речь о десятках жертв», — рассказал один из протестующих корреспонденту RT.
Собеседник издания обвинил сотрудников полиции в провокациях и повсеместном распылении газа. По его утверждению, участники выступлений получают травмы, в результате которых теряют зрение.
Напомним, школьные протесты во Франции начались на фоне нехватки преподавателей и недовольства условиями обучения. К учащимся присоединились студенты, родители, педагоги и профсоюзы, а среди требований появилось расследование действий полиции. Вслед за Францией школьные протесты разгорелись и в Бельгии.
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