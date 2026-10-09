Подростки разгромили лицей и устроили пожар в районе французского Бордо

В лицее Les Iris в городе Лормон на севере агломерации Бордо подростки в масках устроили погром после общего собрания учащихся. Из здания вынесли около десяти компьютеров, а в одном из помещений подожгли запас бумаги. Об этом сообщил журналистам директор учреждения Тьерри Малевиц.

Школьники сожгли документы и украли компьютеры. Видео © X / William Molinié

После завершения собрания, которое, по словам руководителя лицея, прошло без происшествий, группа молодых людей проникла внутрь. В нескольких классах оказались перевёрнуты столы, разбиты окна и повреждено оборудование. На опубликованной в X записи видно, как один из участников распыляет содержимое огнетушителя по коридорам.

Администрация подтвердила факт повреждения помещений. Предварительно ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро. Только сгоревшая бумага, по оценке директора, стоила от 100 до 200 тысяч евро. Каждый из похищенных компьютеров обошёлся примерно в 3 тысячи евро. После инцидента прокуратура Бордо анонсировала пресс-конференцию у здания лицея. В ней должны были участвовать прокурор, префект департамента, ректор академии Бордо, мэр Лормона и председатель регионального совета.

Лицей Les Iris относится к системе образования академии Бордо. В нём учатся около тысячи старшеклассников и примерно сто студентов.

Во Франции за день задержали более 500 школьников. Выступления учащихся начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились по всей стране. Старшеклассники требуют решить проблемы нехватки преподавателей, перегруженного расписания и плохого состояния учебных заведений. В отдельных городах демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. За время протестов полиция и жандармерия провели более 6,6 тысячи задержаний.