Дискотека на протесте: Французская полиция впервые вышла к толпе со щитами-стробоскопами

Французская полиция впервые применила щиты с яркими пульсирующими вспышками для разгона агрессивных демонстрантов. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Полиция Франции впервые применила щиты со стробоскопами на протестах.Видео © X / therealbuni

Новые щиты оснащены световыми полосами, которые мерцают зелёными и белыми вспышками. По словам генерального секретаря профсоюза Vigi-Police Жерома Жиго, такой способ позволяет остановить продвижение толпы без непосредственного применения силы, дезориентируя демонстрантов.

При этом использование устройства вызвало вопросы из-за воздействия яркого мерцания на людей. Жиго признал, что вспышки способны спровоцировать приступы у людей с эпилепсией.

Против применения щитов также выступили некоторые активисты и депутаты. Они заявили, что постоянное мерцание может мешать журналистам и обычным гражданам вести фото- и видеосъёмку действий полиции.

По данным Le Parisien, устройство использовали впервые во время столкновений с агрессивными демонстрантами на акции студентов и профсоюзов в Париже 6 октября.

Пока щиты находятся на стадии тестирования. Их применяло только подразделение Brav-M, однако вскоре они могут поступить на вооружение полицейского спецподразделения CRS, которое занимается подавлением массовых беспорядков.

Во Франции продолжаются массовые протесты школьников, студентов и профсоюзов, сопровождающиеся столкновениями с правоохранителями. Ранее Life.ru сообщал, что в Париже во время крупной акции полиция применила слезоточивый газ, а на фоне беспорядков пострадали сотрудники правоохранительных органов. Силовики сталкиваются с всё более жёстким сопротивлением со стороны участников акций. Life.ru писал, что во время протестов во французских городах в полицию начали бросать коктейли Молотова, а 5 октября 15-летний подросток получил тяжёлую травму после взрыва полицейского спецсредства.