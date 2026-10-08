Во Франции задержали более 500 участников школьных протестов за день
Протесты в Париже. Обложка © Х /Luc Auffret
Новая волна массовых протестов во Франции обернулась задержанием более 500 человек за день. Такие данные за 8 октября приводит МВД страны.
Выступления учащихся начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились по всей стране. Старшеклассники требуют решить проблемы нехватки преподавателей, перегруженного расписания и плохого состояния учебных заведений.
В отдельных городах демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. За время протестов полиция и жандармерия провели более 6,6 тысячи задержаний, причём в 90% случаев речь шла о несовершеннолетних. Только за 2 октября правоохранители задержали 1747 человек, а днём ранее — ещё 1954.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за массовых протестов во Франции приостановили занятия почти в 900 лицеях. По данным Министерства образования, 6 октября работа была нарушена в 891 учебном заведении из примерно 3700. Таким образом, выступления затронули около четверти старших школ республики.
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