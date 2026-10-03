Цены взлетели, терпение лопнуло: Испанию захлестнула волна митингов из-за жилищного кризиса

Массовые протесты из-за жилищного кризиса охватили Испанию, а крупнейшая акция собрала десятки тысяч человек в Мадриде. По оценке представительства правительства в столичном регионе, на улицы вышли около 70 тысяч участников, тогда как профсоюз арендаторов заявил о полумиллионе.

В Испании проходят массовые протесты из-за жилищного кризиса. Видео © Х /Sindicato de Estudiantes

Четыре колонны сошлись в центре города, после чего шествие направилось к площади Сибелес, где расположена мэрия. Одним из главных лозунгов стала подготовка ко всеобщей забастовке. Похожие выступления прошли ещё в десятках городов страны.

В Валенсии обстановка оказалась напряжённее. Демонстранты направились к площадке, где проходил форум участников рынка недвижимости, после чего произошли столкновения с полицией. В Барселоне запланированную акцию перенесли из-за плохой погоды.

Нынешняя волна недовольства началась после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, которая прожила в одной мадридской квартире около 70 лет. История пенсионерки вызвала большой резонанс, а после первой манифестации сотни людей разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. Позднее женщина получила возможность вернуться домой, однако участники решили продолжить кампанию и потребовали системных изменений.

На фоне протестов власти подготовили два декрета, касавшихся аренды и защиты жильцов, однако Конгресс их отклонил. После парламентского поражения Педро Санчес начал обсуждать возможность досрочных всеобщих выборов.

Недовольство подогревают и цены. Во втором квартале недвижимость в Испании подорожала на 12,2% в годовом выражении, а вторичный рынок — на 12,9%. В 2025 году средний испанец отдавал за аренду половину своей зарплаты, что стало максимальным значением за время наблюдений исследования Fotocasa и InfoJobs.