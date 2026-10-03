Цены взлетели, терпение лопнуло: Испанию захлестнула волна митингов из-за жилищного кризиса
Около 70 тысяч человек вышли на протест в Мадриде из-за жилищного кризиса
В Испании проходят массовые протесты из-за жилищного кризиса. Обложка © Х /Sindicato de Estudiantes
Массовые протесты из-за жилищного кризиса охватили Испанию, а крупнейшая акция собрала десятки тысяч человек в Мадриде. По оценке представительства правительства в столичном регионе, на улицы вышли около 70 тысяч участников, тогда как профсоюз арендаторов заявил о полумиллионе.
В Испании проходят массовые протесты из-за жилищного кризиса. Видео © Х /Sindicato de Estudiantes
Четыре колонны сошлись в центре города, после чего шествие направилось к площади Сибелес, где расположена мэрия. Одним из главных лозунгов стала подготовка ко всеобщей забастовке. Похожие выступления прошли ещё в десятках городов страны.
В Валенсии обстановка оказалась напряжённее. Демонстранты направились к площадке, где проходил форум участников рынка недвижимости, после чего произошли столкновения с полицией. В Барселоне запланированную акцию перенесли из-за плохой погоды.
Нынешняя волна недовольства началась после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, которая прожила в одной мадридской квартире около 70 лет. История пенсионерки вызвала большой резонанс, а после первой манифестации сотни людей разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. Позднее женщина получила возможность вернуться домой, однако участники решили продолжить кампанию и потребовали системных изменений.
На фоне протестов власти подготовили два декрета, касавшихся аренды и защиты жильцов, однако Конгресс их отклонил. После парламентского поражения Педро Санчес начал обсуждать возможность досрочных всеобщих выборов.
Недовольство подогревают и цены. Во втором квартале недвижимость в Испании подорожала на 12,2% в годовом выражении, а вторичный рынок — на 12,9%. В 2025 году средний испанец отдавал за аренду половину своей зарплаты, что стало максимальным значением за время наблюдений исследования Fotocasa и InfoJobs.
Ещё 28 сентября Life.ru рассказывал, как сотни протестующих остались ночевать в палатках на площади Пуэрта-дель-Соль после первой крупной акции. Тогда в центре Мадрида насчитывалось около 350–360 палаток, а участники организовали раздачу еды, воды и дежурства. Спустя два дня число находившихся в лагере выросло примерно до тысячи человек. Проблема давно вышла за пределы Испании: ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия признала масштабный жилищный кризис во всём ЕС, из-за которого даже работающие европейцы всё чаще не могут позволить себе нормальную квартиру.
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