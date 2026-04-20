Уехали жить дешевле — и застряли: Американцы уже не могут позволить себе вернуться домой

Многие американцы, которые в последние годы уехали жить за границу и работают удалённо, теперь столкнулись с неожиданной проблемой: возвращение в США оказалось для них слишком дорогим. Об этом пишет The New York Times.

Речь идёт о так называемых цифровых кочевниках, которые перебрались в страны с более низкими ценами и там смогли позволить себе уровень жизни, недоступный дома. В Тбилиси, Мехико, Куала-Лумпуре и других городах они тратят заметно меньше на жильё, еду, транспорт и бытовые услуги, чем тратили бы в Америке.

Одна из героинь материала, Нино Трентинелла, живёт в Тбилиси уже больше двух лет. При доходе менее 40 тысяч долларов в год она может регулярно ходить в рестораны, пользоваться такси и нанимать помощницу по дому. По её словам, в США такой образ жизни при её заработке был бы невозможен.

Похожая ситуация и у других экспатов. Видеооператор Кори О’Флэнаган рассказал, что, живя между странами Юго-Восточной Азии и Европы, тратит около 70 тысяч долларов в год, тогда как в родном Денвере на тот же уровень комфорта понадобилось бы примерно 120 тысяч. Именно за счёт этой разницы он смог быстрее откладывать деньги на будущее.

Но чем дольше такие люди живут за пределами США, тем острее становится вопрос, что делать дальше. Главные страхи — пенсия, медицинская страховка и высокая стоимость жизни на родине. Многие признаются, что могут позволить себе комфортную жизнь за границей, но не видят, как смогут так же жить в Америке.

Есть и обратные примеры. Джеймс Стэнли, который жил в Мехико на очень скромный доход, в итоге вернулся к родителям в пригород Чикаго. Причиной стали проблемы со здоровьем и ощущение, что без стабильной работы и страховки строить будущее слишком рискованно.

По сути, для части американцев временный переезд за границу ради экономии превратился в долгую зависимость от более дешёвой жизни. И теперь возвращение домой для них выглядит не как следующий шаг, а как роскошь, которую ещё нужно заработать.

