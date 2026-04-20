В Ирландии устали содержать украинцев и обещают им €10 тыс. за возвращение домой

В Ирландии растёт недовольство из-за расходов на содержание украинских беженцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, при этом власти страны продолжают придерживаться курса на поддержку Украины. Дипломат отметил, что обсуждаются меры, направленные на сокращение числа прибывших. В частности, речь идёт о финансовых выплатах тем, кто решит покинуть страну.

Он добавил, что размер таких компенсаций может составлять около €2,5 тыс. на человека или до €10 тыс. на семью.

«Ирландцы так устали содержать украинских беженцев, что только для того, чтобы те покинули страну, правительство готово выплачивать по €2,5 тыс. (224 тыс. рублей) на человека или по €10 тыс. (896,3 тыс. рублей) на семью, когда те соберутся на выход», — указал посол.

При этом украинцы особо не торопятся возвращаться домой. Ранее в Верховной раде заявили, что лишь 10% беженцев вернутся на Украину после окончания боевых действий. В начале конфликта 50% уехавших намеревались вернуться, однако с каждым годом ситуация менялась.