В Мадриде сотни протестующих ночуют в палатках из-за цен на жильё

Сотни участников протеста против жилищного кризиса остались ночевать в палатках на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида. К полуночи там насчитывалось около 350–360 палаток. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Участники организовали на площади раздачу еды и воды, уборку территории и дежурства. Волонтёры приносили продукты и средства защиты от солнца. Люди продолжали прибывать, поэтому точное число находящихся в лагере постоянно менялось.

«Мы планируем оставаться в этом лагере, в самом сердце всей Испании до тех пор, пока у нас хватит сил, и пока люди продолжают приходить и поддерживать нас», — сказала 23-летняя студентка Мадридского университета Комплутенсе Изабэль.

Протест начался после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в районе Ретиро. Женщина прожила там более 70 лет. Судебное решение исполнили 23 сентября с четвёртой попытки, после чего женщину вынесли из дома на носилках и доставили в больницу.

Семья Абаскаль снимала эту квартиру с 1956 года. После смены владельца спор о старом договоре дошёл до суда, который в итоге признал его прекращённым. Испанские СМИ сообщали о значительном повышении стоимости аренды при заключении нового договора, тогда как пенсия женщины составляла около €1,3 тыс.

После массового марша против выселения участники разбили лагерь на Пуэрта-дель-Соль и потребовали принять пакет мер, получивший название «декрет Марикармен». Он предусматривает запрет выселений без предоставления альтернативного жилья, регулирование сезонной аренды и сдачи отдельных комнат, а также дополнительные гарантии для арендаторов.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают расти расходы на жильё. По данным Евростата, в первом квартале 2026 года цены на жильё в ЕС увеличились на 5,1% год к году, а арендная плата — на 3%. Европейская федерация национальных организаций, работающих с бездомными, FEANTSA в 2026 году оценила число людей, которые ночуют на улице, пользуются приютами или временным жильём в Европе, примерно в 1,4 млн.