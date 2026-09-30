Около тысячи человек остаются в палаточном лагере на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида, протестуя против жилищного кризиса. Акция продолжается уже несколько дней, а число её участников постепенно увеличивается.

Около тысячи человек разбили лагерь в центре Мадрида из-за жилищного кризиса. Видео © X / madridnofrills

Палатки начали устанавливать после манифестации 26 сентября, организованной на фоне выселения 87-летней Марикармен Абаскаль. Женщина прожила в съёмной квартире около 70 лет, однако была вынуждена покинуть жильё после судебного разбирательства с новым владельцем.

Позднее стороны достигли соглашения, позволившего пенсионерке вернуться домой. Однако протестующие решили не прекращать акцию и потребовали более широких мер по защите арендаторов и сдерживанию роста цен на жильё.

Правительство Испании уже одобрило два декрета в сфере жилья. Среди мер — продление защиты от выселений, регулирование краткосрочной аренды и автоматическое продление части действующих договоров. Документы ещё предстоит утвердить парламенту.

Ранее Life.ru сообщал, что сотни жителей Мадрида уже ночевали в палатках на Пуэрта-дель-Соль из-за роста цен на жильё. Тогда на площади насчитывалось около 350–360 палаток, а участники заявляли, что намерены оставаться там до принятия реальных мер. Акции вслед за Мадридом начались и в других городах Испании. В частности, палаточные лагеря появились в Андалусии и на Канарских островах.