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Опубликовано 18 сентября, 16:10

Дубинки и выстрелы в воздух: Попытка переселить тысячи мигрантов в Сеуте обернулось давкой

Полиция Сеуты применила резиновые пули при переселении тысяч мигрантов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itvnews

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itvnews

Испанская полиция начала переселение нескольких тысяч мигрантов из стихийных лагерей на пляжах Сеуты во временный центр в городском порту. Операция сопровождалась давкой и столкновениями, сообщает Reuters.

Мигранты в Сеуте. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itvnews

Сотни людей побежали в сторону порта, надеясь получить место во временном жилье. Силовики попытались остановить толпу, применили дубинки и выстрелили резиновыми пулями в воздух. Позднее обстановка успокоилась, и переселение продолжилось небольшими группами под конвоем.

Операция началась утром на пляжах Бенитес и Эль-Трамплин. В ней участвовали полиция, гражданская гвардия и испанские военные. Новый центр рассчитан примерно на 1700 взрослых мужчин. Несовершеннолетних отделяют от остальных мигрантов и размещают в других учреждениях.

Двое военных ранены при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте
Двое военных ранены при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте

По оценке испанских властей, в Сеуте остаются около 10 тысяч мигрантов. Неправительственные организации утверждают, что примерно четыре тысячи человек по-прежнему ночуют на улицах, пляжах и в самодельных лагерях. В конце июля границу автономного города со стороны Марокко пересекли более 72 тысяч человек. Большинство из них впоследствии покинули Сеуту.

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Татьяна Миссуми
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