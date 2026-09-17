Двое военных ранены при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте

Ранее сообщалось, что глава правительства испанского автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас вызван в суд в качестве свидетеля по делу о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Он должен дать показания 30 сентября. Дело касается событий 30 и 31 июля, когда десятки тысяч человек пересекли границу Сеуты, в том числе вплавь и вброд. Следствие намерено выяснить, какие предупреждения о возможном массовом прорыве поступали властям перед событиями, кому они направлялись и какие меры принимались. Незаконно проникнуть в регион могли до 80 тысяч иностранцев. Многие из них уже выдворены. Но незаконно продолжают оставаться в Сеуте до 9 тысяч мигрантов.