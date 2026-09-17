Двое военных ранены при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте
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Двое испанских военнослужащих пострадали при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте. Их эвакуировали в Центральный военный госпиталь имени Гомеса Ульи в Мадриде, сообщает Europa Press.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила пострадавших в четверг, 17 сентября. Ведомство не раскрыло тяжесть полученных ими травм и дату нападения. В Минобороны выразили поддержку военнослужащим, пострадавшим при выполнении обязанностей. Там назвали испанских военных профессионалами, которые активно помогают Сеуте.
Армейские подразделения направили в автономный город после массового прибытия мигрантов из Марокко в конце июля. Военные помогают правоохранителям поддерживать безопасность. Профессиональные объединения военнослужащих после серии нападений призвали власти разрешить им применять «соразмерную силу» для самозащиты.
Ранее сообщалось, что глава правительства испанского автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас вызван в суд в качестве свидетеля по делу о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Он должен дать показания 30 сентября. Дело касается событий 30 и 31 июля, когда десятки тысяч человек пересекли границу Сеуты, в том числе вплавь и вброд. Следствие намерено выяснить, какие предупреждения о возможном массовом прорыве поступали властям перед событиями, кому они направлялись и какие меры принимались. Незаконно проникнуть в регион могли до 80 тысяч иностранцев. Многие из них уже выдворены. Но незаконно продолжают оставаться в Сеуте до 9 тысяч мигрантов.
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