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Регион
Опубликовано 17 сентября, 10:49

Двое военных ранены при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте

Обложка © ТАСС / ЕРА / REDUAN

Обложка © ТАСС / ЕРА / REDUAN

Двое испанских военнослужащих пострадали при нападении мигрантов во время дежурства в Сеуте. Их эвакуировали в Центральный военный госпиталь имени Гомеса Ульи в Мадриде, сообщает Europa Press.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила пострадавших в четверг, 17 сентября. Ведомство не раскрыло тяжесть полученных ими травм и дату нападения. В Минобороны выразили поддержку военнослужащим, пострадавшим при выполнении обязанностей. Там назвали испанских военных профессионалами, которые активно помогают Сеуте.

Армейские подразделения направили в автономный город после массового прибытия мигрантов из Марокко в конце июля. Военные помогают правоохранителям поддерживать безопасность. Профессиональные объединения военнослужащих после серии нападений призвали власти разрешить им применять «соразмерную силу» для самозащиты.

В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, в которых ночевали мигранты
В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, в которых ночевали мигранты

Ранее сообщалось, что глава правительства испанского автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас вызван в суд в качестве свидетеля по делу о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Он должен дать показания 30 сентября. Дело касается событий 30 и 31 июля, когда десятки тысяч человек пересекли границу Сеуты, в том числе вплавь и вброд. Следствие намерено выяснить, какие предупреждения о возможном массовом прорыве поступали властям перед событиями, кому они направлялись и какие меры принимались. Незаконно проникнуть в регион могли до 80 тысяч иностранцев. Многие из них уже выдворены. Но незаконно продолжают оставаться в Сеуте до 9 тысяч мигрантов.

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Татьяна Миссуми
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