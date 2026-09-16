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Опубликовано 16 сентября, 17:07

Главу Сеуты вызвали в суд по делу о «мигрантском буме»

Палаточный лагерь нелегальных мигрантов в Сеуте. Обложка © ТАСС / Sipa USA / JNA PRESS

Палаточный лагерь нелегальных мигрантов в Сеуте. Обложка © ТАСС / Sipa USA / JNA PRESS

Глава правительства испанского автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас вызван в суд в качестве свидетеля по делу о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Он должен дать показания 30 сентября.

Расследование ведёт судья Национальной судебной коллегии Испании Мария Тардон. Дело касается событий 30 и 31 июля, когда десятки тысяч человек пересекли границу Сеуты, в том числе вплавь и вброд со стороны Марокко.

Кроме Виваса, на допрос вызван бывший глава аппарата правительственной делегации в Сеуте Гонсало Санс. Он должен явиться 1 октября, в тот же день показания даст руководитель местной полиции.

Следствие намерено выяснить, какие предупреждения о возможном массовом прорыве поступали властям перед событиями, кому они направлялись и какие меры принимались. Суд также запросил документы и оперативные материалы силовых структур.

Испанские власти впоследствии оценили число проникших в Сеуту 30–31 июля примерно в 80 тысяч человек. Около 90% из них вернулись в Марокко, тогда как в городе оставались от семи до девяти тысяч мигрантов.

В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, в которых ночевали мигранты
В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, в которых ночевали мигранты

Ранее Life.ru рассказывал о стихийном поселении мигрантов на пляже в Сеуте. После массового наплыва часть приезжих обосновалась прямо на побережье, где появились импровизированные торговые точки и другие сервисы. Испанские СМИ также сообщали о продаже там запрещённых веществ, а власти продолжали решать вопрос с размещением и возвращением мигрантов.

Главные решения зарубежных властей, миграционные кризисы и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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