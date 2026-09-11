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Опубликовано 11 сентября, 10:28

В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, в которых ночевали мигранты

В испанском анклаве Сеута на севере Африки вспыхнул пожар в районе склада, где находились нелегальные мигранты. Об этом сообщает агентство EFE.

В испанской Сеуте сгорели 42 постройки, где ночевали мигранты. Видео © X/RadioGenoa

Огонь уничтожил 42 самодельные постройки, сооружённые для ночлега. Данных о пострадавших не приводится. Причины возгорания устанавливаются.

Мигранты в испанской Сеуте едят дельфинов, забивают гусей и расчленяют кошек
Мигранты в испанской Сеуте едят дельфинов, забивают гусей и расчленяют кошек

Ранее Life.ru писал, что в цыганском районе посёлка Славянский в Тюменской области произошёл крупный пожар, охвативший семь жилых строений на площади около 700 кв. метров. Возгорание началось около 20:00 на Салаирском тракте, на месте работают более 20 пожарных и семь единиц техники, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Обложка © X/RadioGenoa

Анастасия Никонорова
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