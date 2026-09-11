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Регион
Опубликовано 10 сентября, 21:24

Цыганский посёлок загорелся под Тюменью, пока жители были на свадьбе

Обложка © МЧС Тюменской области

Обложка © МЧС Тюменской области

Крупный пожар произошёл в цыганском районе посёлка Славянский в Тюменской области. Огонь охватил семь жилых строений на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщает МЧС региона.

Пожар в цыганском посёлке. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Возгорание началось около 20:00 на четвёртом километре Салаирского тракта. На месте работают более 20 пожарных и семь единиц техники. Спасатели продолжают тушить огонь.

Пожар в цыганском посёлке. Видео © МЧС Тюменской области

Глава тюменской цыганской общины Геннадий Виноградов сообщил, что пожар уничтожил семь домов и две машины. По его словам, в момент возгорания в посёлке находилось немного жителей, поскольку большинство людей ушли на свадьбу. На месте работают пожарные и полицейские. Виноградов также сообщил, что огонь больше не распространяется.

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Лия Мурадьян
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