Цыганский посёлок загорелся под Тюменью, пока жители были на свадьбе
Обложка © МЧС Тюменской области
Крупный пожар произошёл в цыганском районе посёлка Славянский в Тюменской области. Огонь охватил семь жилых строений на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщает МЧС региона.
Пожар в цыганском посёлке. Видео © Telegram / ЧС Тюмень
Возгорание началось около 20:00 на четвёртом километре Салаирского тракта. На месте работают более 20 пожарных и семь единиц техники. Спасатели продолжают тушить огонь.
Пожар в цыганском посёлке. Видео © МЧС Тюменской области
Глава тюменской цыганской общины Геннадий Виноградов сообщил, что пожар уничтожил семь домов и две машины. По его словам, в момент возгорания в посёлке находилось немного жителей, поскольку большинство людей ушли на свадьбу. На месте работают пожарные и полицейские. Виноградов также сообщил, что огонь больше не распространяется.
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