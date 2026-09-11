Цыганский посёлок загорелся под Тюменью, пока жители были на свадьбе

Крупный пожар произошёл в цыганском районе посёлка Славянский в Тюменской области. Огонь охватил семь жилых строений на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщает МЧС региона.

Пожар в цыганском посёлке. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Возгорание началось около 20:00 на четвёртом километре Салаирского тракта. На месте работают более 20 пожарных и семь единиц техники. Спасатели продолжают тушить огонь.

Пожар в цыганском посёлке. Видео © МЧС Тюменской области

Глава тюменской цыганской общины Геннадий Виноградов сообщил, что пожар уничтожил семь домов и две машины. По его словам, в момент возгорания в посёлке находилось немного жителей, поскольку большинство людей ушли на свадьбу. На месте работают пожарные и полицейские. Виноградов также сообщил, что огонь больше не распространяется.

Ранее двое братьев пяти и восьми лет устроили пожар в Закаменском районе Бурятии. Дети решили проверить найденный в интернете способ быстро потушить сено. В результате огонь уничтожил 10 тонн заготовленного корма.