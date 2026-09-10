В Бурятии дети сожгли 10 тонн сена, проверяя лайфхак из Сети

Двое братьев пяти и восьми лет устроили пожар в Закаменском районе Бурятии, решив проверить найденный в интернете способ быстро потушить сено. В результате огонь уничтожил 100 центнеров, или 10 тонн, заготовленного корма.

Пожар вспыхнул вечером 9 сентября. Как установил дознаватель МЧС России, дети нашли во дворе зажигалку и подожгли сеновал. Справиться с пламенем самостоятельно мальчики не смогли. Испугавшись, они побежали к матери и признались в случившемся.

Пожар тушили около полутора часов. К работам привлекли трёх сотрудников республиканской противопожарной службы, две единицы техники, пять тракторов и десять местных жителей. Пострадавших нет. По данным МЧС, с начала года в Бурятии зарегистрировали уже 18 пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнём.

Ранее сообщалось, что крупные природные пожары в Адамовском и Кваркенском районах Оренбургской области полностью ликвидированы. Борьба с огнём продолжалась несколько суток. Ещё 9 сентября в двух районах действовали два крупных очага ландшафтных пожаров. В операции были задействованы более 80 человек и 30 единиц техники, а к тушению подключали самолёт Ил-76.