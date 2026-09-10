В Тюмени отменили занятия в школе №65 из-за пожара на площади 3600 «‎квадратов»

В Тюмени отменили занятия в школе № 65 из-за крупного пожара, произошедшего утром 10 сентября. К тушению привлекли 50 человек и 10 единиц техники. Об этом пишет информационный центр Правительства региона. Площадь возгорания достигала 3600 квадратных метров.

«В связи возгоранием кровли в корпусе МАОУ СОШ N65 города Тюмени (ул. Широтная, д.116) учебный процесс приостановлен. С 11 сентября 2026 года учебный процесс будет возобновлён», — говорится в сообщении.

С 11 сентября учебный процесс возобновится в корпусе по адресу улица Н. Ростовцева, 16. Ученики 1–4 классов будут заниматься очно, а 5–11 классов — дистанционно. С 14 сентября все классы вернутся к очному формату. Причины возгорания устанавливаются. Прокуратура Восточного округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности в школе.

Ранее Life.ru рассказывал, что возгорание началось в корпусе на улице Широтной, 116 — огонь охватил кровлю здания на площади 3 600 квадратных метров. По данным МЧС, в момент пожара людей в здании не было, поэтому обошлось без пострадавших. Сообщение о возгорании поступило в 6:39, скорая прибыла через две минуты, но медицинская помощь никому не потребовалась.