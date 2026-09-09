Герои без формы: В Мурманске дорожники спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло

« За проявленные смелость и оперативность эти сотрудники будут представлены к заслуженной городской награде. Благодарю ребят за смелость и неравнодушие. Такие люди — гордость Мурманска », — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Ранее в Красноярском крае студент Кирилл спас из горящего дома двух маленьких мальчиков. После этого он сам попал в больницу. Инцидент произошёл в Канске. Кирилл вместе с мамой увидел дым из соседнего дома. Он знал, что внутри находится семья с детьми. Пока женщина звонила в экстренные службы, юноша выбил калитку и проник на территорию. Студент открыл окно и позвал ребят. Дети были слишком малы и не понимали, как действовать, но отреагировали на громкий голос и подошли к проёму. Кирилл вытащил их наружу.