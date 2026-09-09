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Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:06

Герои без формы: В Мурманске дорожники спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло

Дорожники поймали ребёнка на одеяло при пожаре в Мурманске

Четверо сотрудников «Управления дорожного хозяйства» Мурманска помогли ребёнку выбраться из горящего жилого дома ещё до приезда пожарных. Они растянули под окном одеяло и поймали малыша ещё до приезда пожарных, сообщил глава города Иван Лебедев.

Четверо жителей Мурманска помогли ребёнку спастись при пожаре в жилом доме. Видео © Telegram /Иван Лебедев Мурманск

На помощь пришли Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко. Мужчины успели подготовить импровизированную страховку под окном, откуда валил дым. Малыш приземлился на натянутое полотно и остался в безопасности.

«За проявленные смелость и оперативность эти сотрудники будут представлены к заслуженной городской награде. Благодарю ребят за смелость и неравнодушие. Такие люди — гордость Мурманска», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

SHOT: Ребёнок выпрыгнул из окна при пожаре в Москве
SHOT: Ребёнок выпрыгнул из окна при пожаре в Москве

Ранее в Красноярском крае студент Кирилл спас из горящего дома двух маленьких мальчиков. После этого он сам попал в больницу. Инцидент произошёл в Канске. Кирилл вместе с мамой увидел дым из соседнего дома. Он знал, что внутри находится семья с детьми. Пока женщина звонила в экстренные службы, юноша выбил калитку и проник на территорию. Студент открыл окно и позвал ребят. Дети были слишком малы и не понимали, как действовать, но отреагировали на громкий голос и подошли к проёму. Кирилл вытащил их наружу.

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Обложка © Telegram /Иван Лебедев Мурманск

Юлия Сафиулина
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