Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:56

«Они на шум шли»: Студент спас малышей из огня, а после сам попал в больницу

Студент из Канска рассказал, что спас детей из пожара благодаря звонкому голосу

Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю

Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю

Студент Кирилл рассказал, как спас двух маленьких мальчиков из задымлённого дома в Канске (Красноярский край). Помочь также пытались его мама и пожилая пара, а мать детей позже вывели пожарные.

Днём 14 мая юноша вместе с мамой заметил, что соседний дом в дыму. Он знал, что там живёт семья с маленькими детьми, поэтому, пока женщина звонила в экстренные службы, выбил калитку во двор.

«Я открыл окно и подозвал как раз таки детей к окну... я их вытаскивал оттуда. [Дети] маленькие, они не понимали, что делать. У меня, слава богу, голос звонкий. Они на шум шли, я их доставал», цитирует студента RT.

Мама студента уточнила, что, по данным сотрудников МЧС, малыши закрылись на кухне и включили четыре конфорки. На плите начала тлеть ватная вещь, после чего дом заполнился дымом.

После спасения Кириллу стало плохо: в больнице у него выявили отравление продуктами горения и решили госпитализировать. Спасённые дети, по словам его мамы, сейчас чувствуют себя нормально.

Мальчик изо всех сил держал дверь, пока педофил тащил девочку в подъезд в Тюмени
Мальчик изо всех сил держал дверь, пока педофил тащил девочку в подъезд в Тюмени

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar