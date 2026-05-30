«Они на шум шли»: Студент спас малышей из огня, а после сам попал в больницу

Студент Кирилл рассказал, как спас двух маленьких мальчиков из задымлённого дома в Канске (Красноярский край). Помочь также пытались его мама и пожилая пара, а мать детей позже вывели пожарные.

Днём 14 мая юноша вместе с мамой заметил, что соседний дом в дыму. Он знал, что там живёт семья с маленькими детьми, поэтому, пока женщина звонила в экстренные службы, выбил калитку во двор.

«Я открыл окно и подозвал как раз таки детей к окну... я их вытаскивал оттуда. [Дети] маленькие, они не понимали, что делать. У меня, слава богу, голос звонкий. Они на шум шли, я их доставал», — цитирует студента RT.

Мама студента уточнила, что, по данным сотрудников МЧС, малыши закрылись на кухне и включили четыре конфорки. На плите начала тлеть ватная вещь, после чего дом заполнился дымом.

После спасения Кириллу стало плохо: в больнице у него выявили отравление продуктами горения и решили госпитализировать. Спасённые дети, по словам его мамы, сейчас чувствуют себя нормально.