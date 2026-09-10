Несколько суток борьбы с огнём: в Оренбуржье потушили крупные природные пожары

Крупные природные пожары в Адамовском и Кваркенском районах Оренбургской области полностью ликвидированы. Об этом вечером 10 сентября сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные расчёты пока остаются на местах и контролируют территорию, чтобы не допустить повторного возгорания.

Борьба с огнём продолжалась несколько суток. Ещё 9 сентября в двух районах действовали два крупных очага ландшафтных пожаров. В операции были задействованы более 80 человек и 30 единиц техники, а к тушению подключали самолёт Ил-76 и аэромобильные группировки МЧС из Самарской и Ульяновской областей. С воздуха за очагами также следили беспилотники.

Наиболее сложная обстановка складывалась в Кваркенском районе. 8 сентября огонь от горевшей сухой травы перекинулся на два жилых дома в посёлке Октябрьский. Жителей начали превентивно эвакуировать, а на территории района ввели режим ЧС муниципального характера. Всего из посёлка вывезли 42 человека.

В Адамовском районе фронт пожара распространялся от Энбекши и Коскуля в сторону посёлка Красноярский Кваркенского района. Для защиты населённых пунктов туда перебрасывали дополнительные силы спасателей.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС в Кваркенском районе, когда степной пожар приблизился к посёлку Октябрьский и для его тушения задействовали тяжёлую авиацию.