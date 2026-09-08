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Регион
Опубликовано 8 сентября, 19:03

Второй район Оренбуржья ввёл режим ЧС из-за природного пожара

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Кваркенском районе Оренбургской области из-за природного пожара. Это уже второй район региона, где действует такой режим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В Кваркенском районе Оренбуржья ввели режим ЧС из-за природного пожара. Видео © VK/ ГУ МЧС России по Оренбургской области

Спасатели сейчас не дают огню приблизиться к посёлку Октябрьский. Для борьбы с возгоранием задействовали в том числе тяжёлую авиацию. К тушению привлекли самолёт Ил-76. Он сбросил на очаги пожара 42 тонны воды.

В МЧС подчеркнули, что работа по защите населённого пункта продолжается. Других подробностей о текущей обстановке ведомство пока не привело.

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В конце августа крупный природный пожар охватил 40 гектаров под Бахчисараем. Из-за жары и сильного ветра пламя быстро распространялось, однако спасателям удалось не допустить его перехода на село Почтовое.

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Обложка © VK/ ГУ МЧС России по Оренбургской области

Полина Никифорова
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