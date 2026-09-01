Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен спустя три дня

Лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Лесной пожар в Цимлянском районе ликвидирован», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Борьба с огнём велась на протяжении трёх дней. 29 августа Минприроды региона сообщило, что специалисты областных служб экстренного реагирования тушат лесной пожар на площади 120 га. Вскоре региональный главк МЧС заявил об увеличении площади возгорания до 170 га.

К 30 августа спасателям удалось локализовать огонь на площади 221 га, после чего началась дотушка отдельных очагов. Теперь, по данным МЧС, угроза распространения пожара полностью устранена.