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29 августа, 16:15

В Ростовской области лесной пожар охватил площадь в 120 гектаров

Обложка © Telegram / Минприроды Ростовской области

Обложка © Telegram / Минприроды Ростовской области

Лесной пожар распространился на 120 гектаров в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщило журналистам региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«В настоящее время огнём пройдено порядка 120 гектаров», — говорится в сообщении.

С пламенем борются сотрудники лесного хозяйства и областного управления МЧС, а также добровольцы. Всего к работам привлекли более 100 специалистов. На месте задействовано 45 единиц техники. Сведений о пострадавших и угрозе населённым пунктам пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Якутске на фоне сильного задымления от лесных пожаров выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. При этом дымовой шлейф пришёл в город из районов действующих возгораний в Якутии и соседнем Красноярском крае.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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