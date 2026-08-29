В Ростовской области лесной пожар охватил площадь в 120 гектаров

Лесной пожар распространился на 120 гектаров в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщило журналистам региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«В настоящее время огнём пройдено порядка 120 гектаров», — говорится в сообщении.

С пламенем борются сотрудники лесного хозяйства и областного управления МЧС, а также добровольцы. Всего к работам привлекли более 100 специалистов. На месте задействовано 45 единиц техники. Сведений о пострадавших и угрозе населённым пунктам пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Якутске на фоне сильного задымления от лесных пожаров выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. При этом дымовой шлейф пришёл в город из районов действующих возгораний в Якутии и соседнем Красноярском крае.