Якутск окутало дымом от лесных пожаров

В Якутске на фоне сильного задымления от лесных пожаров выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. При этом дымовой шлейф пришёл в город из районов действующих возгораний в Якутии и соседнем Красноярском крае.

Утром 27 августа в Минэкологии Якутии сообщили, что по данным спутникового мониторинга дым движется с северо-запада республики. Основными его источниками стали многочисленные лесные пожары в Красноярском крае у границы с Якутией, а также возгорания в Мирнинском и Оленёкском районах.

«Действующие пожары на территории Якутии находятся на удалённых и труднодоступных территориях», — рассказал руководитель департамента охраны, защиты и воспроизводства лесов Минэкологии республики Николай Никитин.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о результатах лабораторных исследований воздуха. Специалисты провели 15 инструментальных измерений в трёх контрольных точках, расположенных в разных районах Якутска. В пробах зафиксировали превышение ПДК взвешенных веществ в 1,7 раза, а частиц PM10 — в 1,3 раза. При этом концентрации угарного газа, диоксида азота и специфических загрязняющих веществ допустимых значений не превысили.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Якутске продолжается. Специалисты Роспотребнадзора проводят усиленный лабораторный контроль на фоне сохраняющегося задымления.

Дым от лесных пожаров опасен прежде всего из-за мелкодисперсных частиц и продуктов горения, которые способны проникать глубоко в дыхательные пути. Аллерголог-иммунолог ранее объяснял Life.ru, что смог представляет риск для людей с астмой и хроническими заболеваниями лёгких: сажа, копоть и смолы воздействуют на организм примерно так же, как компоненты табачного дыма. Подобная ситуация уже возникала в Якутии в 2024 году, когда дым от 84 природных пожаров накрыл сразу 33 населённых пункта республики.